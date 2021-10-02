بصريون ‏يطالبون بحوارا مباشر ‏بشأن الدعاية الانتخابية

2021/10/02 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر أحد المرشحين لخوض الانتخابات، عن إحدى المناطق الشعبية في البصرة ‏جنوبي العراق، إلى جانب حسين الشحماني، ليدعو من خلال شريط مصور، نُشر ‏على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انتخابه‎.

والشحماني صاحب عبارة "يجونك بالتفك"، شخص اكتسب شهرة بين الأوساط ‏البصرية، من خلال ظهوره المتكرر المثير للجدل في مقاطع مصورة على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، يزعم متابعون أنها "تسيء لثقافة البصرة‎". ‎

وهذا المرشح ليس الوحيد الذي يستعين بشخص معروف على مواقع التواصل ‏للترويج لحملته الانتخابية، في سياق التحضير للانتخابات المقررة في العاشر من ‏أكتوبر‎.‎

أسهل الطرق‎ ‎

يقول الشيخ عماد حاتم، وهو أحد شيوخ ناحية الحيانية، معلقاً على ظهور أحد ‏المرشحين بجانب الشحماني، إن "عدداً من المرشحين في محافظة البصرة، ‏وخصوصا في المناطق الشعبية، لجأوا إلى المشاهير على مختلف مواقع التواصل ‏الاجتماعي لغرض عرض دعاياتهم الانتخابية، بعدما كانوا يلجؤون للعشيرة ‏سابقاً‎".



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ويتابع: "من الأفضل عدم ادخال العشيرة في الترويج الانتخابي، واستغلال النفوذ ‏الاجتماعي لفرض انتخاب أشخاص معينين دون غيرهم على المواطنين‎".



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وخلال الساعات الماضية، انتشرت صورة لإحدى المرشحات وقد وضعت أمامها ‏حقيبة مليئة ببطاقات الناخبين، للتعبير عن أن إحدى العشائر التي استضافتها ‏ستصوت لها في يوم الاقتراع، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة عبر مواقع ‏التواصل الاجتماعي‎. ‎

همنا القواعد الشعبية‎ ‎

يقول حسين مخلص، وهو مسؤول الدعاية الانتخابية لأحد المرشحين للانتخابات ‏في محافظة البصرة، إن "ظهور المرشحين مع أشخاص معروفين لدى غالبية ‏مجتمع محافظة البصرة يعطي انطباعا بأن هناك من يريد الوصول للقواعد الشعبية ‏التي تعاني من الإهمال والضياع‎".



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ويتابع مخلص في حديثه "ليس عيبا ان تكون دعايات المرشحين عبر المشاهير، أو ‏من لهم صوت، وليس عيباً أن يتجه المرشح إلى أبسط الطرق واكثرها رواجاً وهو ‏‏(التيك توك)، للتعريف بالمنهاج الانتخابي الخاص به، كونه يريد ان يعرف نفسه ‏للشباب من خلال يومياتهم، لا من خلال بوسترات ولافتات قد تتحول إلى نفايات ‏بعد أسبوع من رفعها‎".



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وتعليقا على الموضوع ذاته، يقول الناشط سيف حامد (25 عاما)، أن "هناك طرقا ‏أكثر فاعلية في تفاعل الجمهور، مع مرشحي الانتخابات، سواء في محافظة ‏البصرة، أو غيرها من المحافظات‎".



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‎"‎إقامة منتديات ثقافية، والتعريف بالبرنامج الانتخابي من خلالها، وأن تكون هناك ‏منصات تفاعلية بين المرشحين والناخبين، هي الطرق الأكثر تعبيرا عن الرغبة ‏في أن يكون هناك عمل سياسي، لكن الظهور مع شخصيات عليها علامات ‏استفهام، وتثير الجدل، ليس من صالح المرشحين‎".



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ويمضي في القول: "شباب البصرة، ينتظرون أن يكون هناك لقاءات مباشرة معهم، ‏ويريدون أن تصل أصواتهم ومطالبهم بالشكل الصحيح، هنالك رؤى وأفكار عديدة، ‏تحمل هموم البصريين، لن تختزل بلقاء عابر، بل تحتاج إلى ورش عمل حقيقية، ‏ذات أهداف ومضامين تمس المجتمع البصري، وفئاته من أطباء ومحامين ‏وحرفيين، لذا نتمنى على المرشحين دور أكبر، في الاستماع لصوت الناخبين‎".



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وتقول الناشطة شيماء علي (34 عاما)، إن "نساء البصرة، أكثر المتضررات من ‏كل دورة انتخابية، حيث ليس هناك من يحاور الطالبات ولا الخريجات ولا ‏صاحبات المشاريع الإنسانية‎".



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وتضيف علي، "تعرضنا لشتى أنواع التهديد والقتل، وتعرضت ناشطات البصرة ‏إلى اتهامات بالعمالة والتخوين، الأمر الذي سبب عزلة مجتمعية لنا، وأصبحنا ‏مرفوضين من قبل شرائح مجتمعية كثيرة، دون أن يكون هذا الأمر من ضمن ‏اولويات مرشحي الانتخابات‎".



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وتختم "نريد إيصال مظلوميتنا، من خلال لقاءات مباشرة مع المرشحين، لا من ‏خلال أطراف ثانوينة، نحن هنا، نساء البصرة، نعاني من عزلة مجتمعية وبيئة ‏عمل طاردة، فهل من ناصر؟".‏

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