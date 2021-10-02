تعرف على تكريم الإمارات لعمال إكسبو دبي 2020..‏

2021/10/02 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريم خاص حظي به عمال إكسبو دبي 2020، وذلك عبر نصب تذكاري كشفت ‏عنه وزيرة الدولة الاماراتي لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي، ريم ‏بنت إبراهيم الهاشمي‎.‎

ويمثل النصب التذكاري لعمال إكسبو دبي 2020 عرفانا بجهود العمال، ويعبر عن ‏الإنجازات المذهلة التي حققها أكثر من 200 ألف عامل من جميع أنحاء العالم، ‏وتفانيهم في العمل من أجل إنجاز الصروح العمرانية في موقع الحدث العالمي‎.‎

وقالت معالي ريم الهاشمي: "أردنا الاحتفاء بالعمل الرائع الذي قام به أكثر من ‏‏200 ألف من العمّال وبإسهاماتهم في إكسبو 2020 دبي.



يستحق كل واحد منهم ‏خالص شكرنا وتقديرنا على الجهود الهائلة التي بذلوها"، طبقا لوكالة الأنباء ‏الإماراتية "وام‎".‎

وأضافت: "لقد شكل تفانيهم في عملهم حجر أساس في تنظيم هذا الحدث التاريخي، ‏وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقتنا ونسخة إكسبو الدولي الأكثر تنوعا ومشاركة ‏على الإطلاق.



وبفضل جهودهم، يمكن للعالم الاجتماع في وقت يشكل فيه التعاون ‏الدولي الحاجة الأكثر إلحاحا لتحقيق الهدف الجماعي المتمثل في صنع مستقبل ‏أفضل لنا وللأجيال القادمة".‏

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