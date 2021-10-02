لقد اخترنا شيوخَ الجهلِ بديلاً عن الله! - محمد عبد المجيد

2021/10/02 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد انقذوا الإسلام قبل أنْ تُشيّعوه لمدافن الأديان البائدة.لم يكن الاختيارُ صعبـًا بالمرّة؛ فخالقُ الكون العظيم يُقدّم لنا وجهَه ذا الجلال والإكرام، وجنَّةً عرضها السماوات والأرض، وشروطـُه، عزّ وجل، ليست أكثرَ من قلبٍ سليمٍ، ونقيٍ، ومحبة للبشر!أما شيوخ الجهل القذر فيفتحون أبوابَ الجنس والفحولة والماخور السماوي والاستعلاء الذكوري واحتقار الضلع الأعوج، أي المرأة؛ فانحزنا إليهم.طلبَ منا ا ......





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