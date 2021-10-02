أحلام تنظيرية.. مقلوبة

2021/10/02 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام يعيش‭ ‬المسؤولون‭ ‬العراقيون‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬المناصب‭ ‬الكبيرة‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التنظير‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭ ‬يمارسونها‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وقت،‭ ‬ويبدو‭ ‬انها‭ ‬الشيء‭ (‬العملي‭) ‬الوحيد‭ ‬القابل‭ ‬للممارسة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام‭ ‬السياسية‭ ‬الحبلى‭ ‬والثقيلة‭.‬ ‭ ‬سمعت‭ ‬مسؤولاً‭ ‬سيادياً‭ ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬الصحفيين‭ ‬ان‭ ‬يدعموا‭ ‬نزاهة‭ ‬الانتخابات‭ ‬ويحموها‭ ‬عبر‭ ‬رسالتهم‭ ‬الإعلامية‭ ‬بحيادية‭ ‬وتجرد‭ ‬كواجب‭ ‬وطني‭.‬كلام‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ […]

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