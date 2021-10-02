القاهرة‭ ‬تستقبل‭ ‬وفد‭ ‬الموساد‭ ‬وتنتظر‭ ‬حماس‭ ‬للتفاوض‭ ‬على‭ ‬التهدئة‭ ‬والأسرى‭  ‬

2021/10/02 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقسام‭ ‬داخل‭ ‬الاخوان‭ ‬بعد‭ ‬مبادرة‭ ‬يوسف‭ ‬ندا‭ ‬للتصالح‭ القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬حيث‭ ‬أجرى‭ ‬الوفد‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬حول‭ ‬موضوع‭ ‬التهدئة‭ ‬وتبادل‭ ‬الأسرى‭.‬ ‭ ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬أن‭ ‬وفد‭ ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أبلغ‭ ‬المسؤولين‭ ‬المصريين‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للبدء‭ ‬فورا‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ […]

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