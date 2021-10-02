2021/10/02 | 00:45 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انقسام داخل الاخوان بعد مبادرة يوسف ندا للتصالح القاهرة -مصطفى عمارة وصل إلى القاهرة مساء أمس وفد من الاستخبارات الإسرائيلية حيث أجرى الوفد مباحثات مع المسؤولين في المخابرات المصرية حول موضوع التهدئة وتبادل الأسرى.
وأكد مصدر أمني أن وفد المخابرات الإسرائيلية أبلغ المسؤولين المصريين أن إسرائيل على استعداد للبدء فورا في مفاوضات مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تستقبل وفد الموساد وتنتظر حماس للتفاوض على التهدئة والأسرى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد مصدر أمني أن وفد المخابرات الإسرائيلية أبلغ المسؤولين المصريين أن إسرائيل على استعداد للبدء فورا في مفاوضات مع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاهرة تستقبل وفد الموساد وتنتظر حماس للتفاوض على التهدئة والأسرى ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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