واشنطن تحضّ أنقرة على عدم شراء أسلحة روسية وبلينكن الى باريس لإتمام المصالحة

2021/10/02 | 00:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن‭- ‬الزمان‭ ‬ حضّت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الجمعة‭ ‬أنقرة‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬شراء‭ ‬أسلحة‭ ‬من‭ ‬موسكو،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬تدهور‭ ‬علاقاتهما،‭ ‬بعد‭ ‬التوترات‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬تركيا‭ ‬منظومة‭ ‬S-400‭ ‬الروسية‭ ‬المضادة‭ ‬للطائرات‭. ‬وتحدث‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬إردوغان‭ ‬الذي‭ ‬التقى‭ ‬الأربعاء‭ ‬نظيره‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شهراً،‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬العسكري‭ ‬بين‭ ‬بلديهما‭. ‬وقالت‭ […]

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