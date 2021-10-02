مجلة أميركية تستعرض مؤشرات على

2021/10/02 | 00:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع التطورات التي شهدتها تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية، خصوصا تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية وهزيمته في الانتخابات البلدية في نقاط رئيسية في البلاد، بما فيها إسطنبول، باتت أعين الخبراء والمراقبين تتجه نحو الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2023.

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