2021/10/02 | 00:48 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عمليات نوعية ضد داعش في نينوى وكركوك بغداد – الناصرية – عبدالحسين غزال اعلنت أجهزة الأمن العراقية امس عن تنفيذها عمليتين ناجحتين ضد تنظيم «داعش» في محافظتي نينوى وكركوك.
وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على 25 عنصرا من «داعش» في نينوى خلال «عمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام»، لافتا إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتفاضة في الناصرية ترهن التصعيد بالكشف عن مصير سجاد العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأكد جهاز الأمن الوطني العراقي إلقاء القبض على 25 عنصرا من «داعش» في نينوى خلال «عمليات نوعية دقيقة استمرت لعدة أيام»، لافتا إلى […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتفاضة في الناصرية ترهن التصعيد بالكشف عن مصير سجاد العراقي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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