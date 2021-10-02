الانتفاضة‭ ‬في‭ ‬الناصرية‭ ‬ترهن‭ ‬التصعيد بالكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬سجاد‭ ‬العراقي‭ ‬

2021/10/02 | 00:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬ضد‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وكركوك‭ ‬ بغداد‭ – ‬الناصرية‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ اعلنت‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬امس‭ ‬عن‭ ‬تنفيذها‭ ‬عمليتين‭ ‬ناجحتين‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬محافظتي‭ ‬نينوى‭ ‬وكركوك‭.‬ وأكد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬‮«‬داعش‮»‬‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬عمليات‭ ‬نوعية‭ ‬دقيقة‭ ‬استمرت‭ ‬لعدة‭ ‬أيام‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ […]

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