عصابة تفشل باختطاف شاب بالبصرة فنحروه بالسكين.. والد الضحية يروي تفاصيل مؤلمة (فيديو)

2021/10/02 | 00:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

اقدم مجهولون في محافظة البصرة على نحر شاب في منطقة حي الكفاءات وسط مركز المحافظة.

وقال علي حسين والد الضحية في تصريح لـ (بغداد اليوم) ان "ولده (ليث) صاحب الـ 18 عاماً قتل نحراً من قبل مجهولين عند ذهابه للتسوق حيث اقدم مجهولون يستقلون سيارة نوع ستاركس على قتله نحراً بالسكاكين".

ورجح ان "يكون الهدف هو اختطافه وليس قتله لكن فشل عملية الاختطاف دفعت المنفذين الى قتله والخلاص"، دون ان يضيف مزيد من التفاصيل.

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