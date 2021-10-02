رئيسةُ بعثة الأمم المتحدة تتوجّه إلى جنوبيّ العراق لمناقشة أهمية انتخابات 10/10

2021/10/02 | 00:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتوجّه الممثلةُ الخاصة للأمين العام

للأمم المتحدة في العراق ورئيسةُ بعثة

الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)

السيدة جينين هينيس-بلاسخارت يوم غدٍ

إلى البصرة والناصرية.





وبحسب بيان ليونامي حصلت وكال

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