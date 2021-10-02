دراسة تحذر من خطورة تأثير الجيوب الأنفية على الدماغ

2021/10/02 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعحذرت دراسة علمية من خطورة تأثير الجيوب الأنفية على الدماغ.ونفذ فريق من العلماء في جامعة واشنطن بحثا جديدا حول هذه المشكلة بالاعتماد على مجموعة المرضى في المستشفيات بالإضافة إلى الاستناد على بيانات مشروع "Connectome" الطبي البشري، من أجل العثور اشخاص يعانون من هذه الشكلة وأشخاص تحت المراقبة الطبية المستمرة، حيث تم استخدام البيانات المأخوذة من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمقارنة تدفق الدم ونشاط الخلايا العصبية في الدماغ.وقالت أريا جعفري، اختصاصية طب الأنف والأذن والحنجرة من جامعة واشنطن، والتي كانت في فريق البحث، إن هذه تعتبر لدراسة الأولى التي تربط التهاب الجيوب الأنفية المزمن بالتغير العصبي البيولوجي.وبحسب الدراسة المنشور في مجلة "JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery"، اكتشف الباحثون اتصالا وظيفيا أقل لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة في الشبكة الأمامية الجدارية للدماغ (المستخدمة للانتباه وحل المشكلات)، واتصالًا وظيفيًا أعلى في شبكة الوضع الافتراضي (المرتبطة بالإشارة الذاتية وتجول العقل)، واتصال وظيفي أقل في شبكة البروز (التي تدير المحفزات الخارجية والتواصل والسلوك الاجتماعي).لكن الباحثون أشاروا إلى أن العينة الصغيرة التي جرت عليها الدراسة والمصابين بالتهاب الأنف والجيوب الأنفية المزمن لم تظهر عليهم أي علامات ملحوظة للتدهور المعرفي اثناء الاختبارات.وتوقع الباحثون أن السبب قد يرجع إلى أنهم من مجموعة تتراوح أعمارهم بين 22 و35 عامًا فقط، لكن يعتقد الباحثون أن "هذا النوع من التراجع قد يحدث لاحقًا في الحياة، وهو أمر قد تتمكن دراسة طولية من لحظه"، بحسب "sciencealert".وبدورها، قالت كريستينا سيمونيان، اختصاصية طب الأنف والأذن والحنجرة، من جامعة هارفارد: "إن المشاعر الذاتية للانتباه تتراجع لدى المرضى، وصعوبات التركيز أو اضطرابات النوم التي يعاني منها الشخص المصاب بالتهاب الجيوب الأنفية قد ترتبط بتغيرات طفيفة في كيفية تواصل مناطق الدماغ التي تتحكم في هذه الوظائف مع بعضها البعض".يأمل فريق العلماء الذي نفذ الدراسة أن هذا الرابط قد يساعد في شرح بعض الآثار الشائعة الأخرى لهذه المشكلة خصوصا صعوبات التركيز ونوبات الاكتئاب ومشكلة الدوخة ومشاكل النوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة تحذر من خطورة تأثير الجيوب الأنفية على الدماغ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة تحذر من خطورة تأثير الجيوب الأنفية على الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).