وسط توتر العلاقات.. بلينكن يلتقي سفير فرنسا بعد عودته إلى واشنطن

2021/10/02 | 01:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، بالسفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، فيليب إتيان، في العاصمة واشنطن، في ظل التوترات التي شهدتها العلاقات ما بين البلدين الحليفتين، مؤخرا.

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