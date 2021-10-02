يوم الاقتراع عطلة رسميَّة وإغلاق جميع المطارات

2021/10/02 | 01:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحافظات: مراسلو الصباح

أعلنت اللجنة الأمنيَّة العليا للانتخابات أنَّ يوم الاقتراع سيكون عطلة رسمية، وبينما ذكرت سلطة الطيران المدني أنَّ جميع المطارات في البلاد ستُغلق في اليوم المرتقب؛ أبدت أوساط أكاديمية واجتماعية تفاعلها مع التوجيهات الأخيرة للمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني التي حث فيها المواطنين على المشاركة "الواعية والمسؤولة" في الانتخابات.

وقال المتحدث باسم اللجنة العميد غالب العطية لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ "يوم الانتخابات الموافق 10 تشرين الأول سيكون عطلة رسمية"، لافتاً إلى أنَّ "اللجنة منعت التجمعات غير الانتخابية في المدة التي تسبق الصمت الانتخابي باستثناء التجمعات الانتخابية فهي غير مشمولة بالمنع".

وأضاف أنَّ "التجمعات الانتخابية مؤمنة من خلال تبليغ القوات الأمنية لتقوم بتأمين الحماية خلال مدة الحملات المسموحة قبل الموعد الانتخابي"، مبيناً أنَّ "القوات الأمنية ستدخل بدءاً من اليوم السبت 10/2 في الإنذار إلى إشعار آخر والى يوم إعلان قيادة العمليات المشتركة انتهاء الانذار بعد الإعلان الأولي عن النتائج".

في غضون ذلك، قال مدير إعلام سلطة الطيران المدني جهاد الديوان لـ"الصباح": إنه "بحسب توجيهات الحكومة العراقية سيتم إغلاق جميع المطارات العراقية (بغداد، النجف الأشرف، البصرة، أربيل، السليمانية) خلال يوم الاقتراع ولا يسمح لأي طائرة بدون موافقة سلطة الطيران المدني بالهبوط أو المغادرة منها، اعتباراً من الساعة التاسعة مساء يوم 9 من تشرين الأول وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم 11 من الشهر نفسه".

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