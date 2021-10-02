الإصابة تبعد ديبالا عن قائمة الأرجنتين في تصفيات كأس العالم

2021/10/02 | 02:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، اليوم الجمعة، قائمة فريقه التي ستواجه باراجواي وأوروجواي وبيرو خلال شهر تشرين الأول الجاري في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.وشهدت القائمة غياب باولو ديبالا، بداعي الإصابة.وكتب الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي: "بعد تقييم الفحوصات الطبية لباولو ديبالا، تم اتخاذ قرار استبعاده من القائمة للثلاث مواجهات التي ستُقام في تشرين الاول".واستدعى سكالوني المدافع الشاب فاكوندو ميدينا لمساعدة منتخب بلاده في مباريات باراجواي (7 تشرين الأول) وأوروجواي (10 تشرين الأول) وبيرو (14 من نفس الشهر).ويتصدر منتخبا البرازيل والأرجنتين قائمة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 24 نقطة للأول و18 نقطة للثاني، ولديهما مباراة أقل (المباراة التي تأجلت بينهما في فترة التوقف الدولي الماضية).وجاءت قائمة الأرجنتين على النحو التالي:حراسة المرمى: فرانكو أرماني وإيميليانو مارتينيز وإستيبان أندرادا وخوان موسو.الدفاع: جونزالو مونتييل وناهويل مولينا وخيرمان بيزيلا وخوان فويث وكريستيان روميرو ونيكولاس أوتاميندي ولوكاس مارتينيز كوراتا وليساندرو مارتينيز وماركوس أكونيا ونيكولاس تاجليافيكو وفاكوندو ميدينا.الوسط: رودريجو دي بول وإزيكيل بالاسيوس وليوناردو باريديس وجيوفاني لو سيلسو وجيدو رودريجيز ونيكولاس دومينجيز وأليخاندرو جوميز.الهجوم: لوكاس ألاريو وليونيل ميسي ولاوتارو مارتينيز ونيكولاس جونزاليز وأنخيل كوريا وأنخيل دي ماريا وخواكين كوريا وخوليان ألفاريز.

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