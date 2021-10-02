2021/10/02 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، ونظيره التركي، خلوصي أكار، اتصالا هاتفيا لبحث فرص زيادة وتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأنقرة طويلة الأمد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بما فيها محاربة الإرهاب، وفق ما أعلن البنتاغون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد التلويح بالعقوبات.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره التركي) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد التلويح بالعقوبات.. اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأميركي ونظيره التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).