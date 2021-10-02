2021/10/02 | 03:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شككت صحيفة يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني باستقلالية الفريق الجديد الذي شكلته منظمة الصحة العالمية لتتبع مسببات الأمراض، بما فيها فيروس كورونا المستجد، واتهمت المنظمة بأنها تخضع لضغوطات أميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تشكك بفريق منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل كورونا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تشكك بفريق منظمة الصحة العالمية للتحقيق في أصل كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).