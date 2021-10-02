الجيش البريطاني يتدخل لحل أزمة المحروقات

2021/10/02 | 03:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الجمعة، أن الجيش سيبدأ بتوزيع المحروقات على المحطات، اعتبارا من يوم الإثنين، بعد أن أدى النقص في سائقي الصهاريج إلى تهافت المواطنين على شراء الوقود ودفع بالحكومة إلى إعفاء السائقين الأجانب من التأشيرات.

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