جامعة بريطانية تقيل أحد أساتذتها بعد اتهامه بتصريحات معادية للسامية

2021/10/02 | 05:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت جامعة بريستول البريطانية إقالة أستاذ علم اجتماع بعد اتهامه بالإدلاء بتعليقات معادية للسامية، عقب تحقيق على مستوى عالٍ.

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