مرشح الفتح في الكوفة الشيخ فارس البديري يطلق رسائل مهمة لناخبيه في الدائرة الثانية

2021/10/02 | 05:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أطلق مرشح تحالف الفتح الشيخ فارس البديري في التجمع الانتخابي الجماهيري لتنظيمات المجلس الاعلى في دائرة الكوفة في النجف الاشرف، رسائل مهمة لجماهير دائرته الانتخابية الثانية حيث يحل البديري بالتسلسل 27.وقال الشيخ البديري في التجمع الانتخابي؛ “قررت خوض المنافسة الشريفة في الانتخابات بعد أحداث مهمة مر بها العراق”. واضاف أن “التطبيع وداعش […]

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