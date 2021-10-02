عدد وفيات كورونا يتجاوز 700 ألف في الولايات المتحدة

2021/10/02 | 05:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد عتبة 700 ألف في الولايات المتحدة، الجمعة، وفقا لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.

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