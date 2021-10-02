بعشرات الطائرات.. أكبر توغل صيني جوي في سماء تايوان

2021/10/02 | 06:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تايوان، الجمعة، عن أكبر توغل للقوات الجوية الصينية في مجال دفاعها الجوي حيث حلقت 38 طائرة صينية على موجتين، بالتزامن مع احتفال بكين بتأسيس "جمهورية الصين الشعبية".

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