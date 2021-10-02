2021/10/02 | 07:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر العملة الرقمية بتكوين، الجمعة، إلى أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر الماضي، مدعومة بعدة عوامل، ومنها عوامل موسمية، إضافة لتصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، الخميس الماضي.

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