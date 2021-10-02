2021/10/02 | 07:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون سلام الشمري ان : تزامن اجراء الانتخابات مع ذكرى انتفاضة تشرين الخالدة تجدد العزم على ضرورة اختيار الافضل للفترة المقبلة.وقال في بيان صحفي ان : الانتخابات المقبلة ستكون تعبير حقيقي للمنادين بالاصلاح المطالبين بمستقبل افضل لعراق جديد مبني على اسس وطنية خالصة يسع الجميع بلا تدخلات خارجية.واضاف الشمري ان : فترة مابعد الانتخابات ونتائجها لن تكون الا وفق مايريده دعاة الاصلاح والتغيير ..نحو بلد النزاهة بلا فساد ..بلد سيادة القانون بلا سلاح منفلت..بلد البلاد والاعمار والعلاقات المتبادلة مع الاخرين وفق السيادة وعدم التدخل .وشدد على ان : من الاولويات القصوى للفترة المقبلة هي عراق خال من القوات الاجنبية ..خال من دعوات التطبيع والتدخلات المختلفة بشؤونه الداخلية ..نحو عراق كامل السيادة..كامل الاستقلالية بقراره الوطني ./انتهى3

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلام الشمري : ذكرى تشرين ..تذكير بالمشاركة الواسعة لاختيار الأفضل للفترة المقبلة ) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلام الشمري : ذكرى تشرين ..تذكير بالمشاركة الواسعة لاختيار الأفضل للفترة المقبلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).