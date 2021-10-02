أن نفر حتب في قاعة ماعت (3) - محمد حسين يونس

2021/10/02 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس المشهد الثالث خلت القاعة من شاغليها فلم يبق بها احد سواى ...



هدأت نفسى ...



سكن قلبى بين جناحيها فتكلم ..



وقفت بالباب الموصود ..



أخطأت طريقك – ما فى ذلك شك – ولكن لفرط حماقتك تسللت ؟ ..



كان من الواجب ان تتحقق الى اى مكان تقودك رجليك ..



كان من الواجب ان تسأل هل أقف على اعتاب التيوات انتظر اوبه إلهى .



لقد ضعت واضعت ..



لقد ضعت واضعت الحلم فلا انت مستعد للمثول أمام الاله البشرى ..



ولا انت ......





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