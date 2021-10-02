في الحاجة الى تجويد الترجمة الفلسفية - زهير الخويلدي

2021/10/02 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي تمهيد""الترجمة تعني إحداث تأثيرات متشابهة بوسائل مختلفة." بول فاليريبمناسبة اليوم العالمي للترجمة يتم الاشتغال على هذا المقال الذي يبرز صعوبات الترجمة وخاصة عندما يتعلق المر بالمصطلحات والأفكار الفلسفية التي يجب نقلها بأمانة من لغة الى أخرى والى لغة ثالثة ورابعة.



ان الترجمة هي واحدة من الأنشطة البشرية القليلة التي يحدث فيها المستحيل من حيث المبدأ لأن الترجمات توسع أفق الإنسان، وفي نفس الوق ......





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