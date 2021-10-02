بعد تغريدة

2021/10/02 | 07:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد جامعة كابل والقيود المفروضة داخلها، شددت حركة طالبان على أنه لا يوجد أي قرار بمنع ارتياد النساء وحضورهن للمحاضرات، وذلك بعدما أعلن عن ذلك من قبل حساب في موقع تويتر، قال صاحبه إنه مسؤول عن الجامعة وشؤونها.

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