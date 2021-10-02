ارتفاع عملة بتكوين إلى أعلى مستوى في قرابة أسبوعين

2021/10/02 | 08:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

ارتفعت عملة بتكوين االيوم السبت، إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف ايلول مدعومة بعوامل منها موسمية إلى جانب تعليقات داعمة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول.

وقال باول في شهادة بالكونغرس إن "مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه نية لحظر العملات المشفرة"، لافتا الى أن "هذا الشهر عادة ما يكون شهرا إيجابيا بالنسبة للأصول الرقمية، بينما كان ايلول في السنوات السابقة من الفترات السلبية للقطاع.

وصعدت أكبر العملات المشفرة في أحدث تعاملات تسعة بالمئة إلى 47742 دولارا، وإذا حافظت بتكوين على المكاسب، فستكون في طريقها لتحقيق أكبر مكاسبها اليومية بالنسبة المئوية منذ منتصف يونيو الماضي.

وارتفعت العملتان الأصغر "إيثر" و"إكس.آر.بي"، اللتان تميلان إلى اقتفاء أثر تحركات بتكوين، عشرة بالمئة تقريبا إلى 3294 دولارا و8.2 بالمئة إلى 1.0299 دولار على الترتيب.

المصدر: روسيا اليوم

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