مباحثات تركية ـ أمريكية حول التعاون الأمني والدفاعي

2021/10/02 | 08:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اسطنبول / نينا / بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مع نظيره الأمريكي لويد جيمس أوستين، قضايا التعاون الأمني والدفاع الثنائي والإقليمي.وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها ان الوزيرين اجريا اتصالا هاتفيا اكدا خلاله أهمية التنسيق والتعاون الوثيق وتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين.​​​​​​​من جهتها، أشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن اتصال أوستن وأكار "تناول فرص زيادة وتعزيز العلاقات الدفاعية بين واشنطن وأنقرة طويلة الأمد وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية بينها مكافحة الإرهاب".ونوهت، في بيان نشره وزير الدفاع عبر صفحته على تويتر إلى "القيمة الكبيرة التي تضعها الولايات المتحدة على علاقتها الدفاعية مع تركيا، والتي ظهرت بقوة بين البلدين في أفغانستان (إبان الانسحاب الأمريكي)"./انتهى

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