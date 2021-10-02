القبض على 6 متاجرين ومتعاطين للمخدرات في ميسان

2021/10/02 | 08:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت شرطة ميسان القبض على 6 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات وضبطهم بالجرم المشهود في المحافظة".وذكر بيان لمديرية شرطة المحافظة :" ان مفارز قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبعد متابعة وتحري ونصب كمائن محكمة ، تمكنت من القاء القبض على 6 متهمين ضبطوا بالجرم المشهود ، وضبط بحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة , مع أدوات مختلفة تستخدم للتعاطي".واشار البيان الى إحالة المتهمين مع المواد المضبوطة أصوليا الى القضاء"./انتهى

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