2021/10/02 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري ارتفعت عملة “بتكوين” ك إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف سبتمبر مدعومة بعوامل منها موسمية إلى جانب تعليقات داعمة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول الخميس.وقال باول في شهادة بالكونغرس إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملة “بتكوين” تصعد إلى أعلى مستوى المركز الخبري الوطني.

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