2021/10/02 | 08:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي أف بي آي، نصائح للمستخدمين للحفاظ على أمن أجهزتهم وحساباتهم على شبكة الإنترنت، وذلك بمناسبة حلول شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف أكتوبر من كل عام.

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