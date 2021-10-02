2021/10/02 | 08:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شـــارك الــعــراق فــي مــعــرض الـقـاهـرة الدولي في دورته الـ “54” كضيف شرف بعدد مـن مشاركات وزارة الصناعة، فــي اطـــار الــتــعــاون والاتــفــاقــات بـين البلدين.وافـتـتـح المــعــرض الـخـمـيـس المــاضــي، بمشاركة 7 دول هـي الـسـعـوديـة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يشارك بصناعته في معرض القاهرة الدولي المركز الخبري الوطني.

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