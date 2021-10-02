2021/10/02 | 08:39 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موعد عرض قانوني استرداد الأموال والعقوبات للبرلمان.. رئاسة الجمهورية تجري 300 تعديل لهذا القانون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/02 | 08:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

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