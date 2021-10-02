الولايات المتحدة تهدد تركيا بـ

2021/10/02 | 08:47 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ هددت الولايات المتحدة تركيا بأنها ستواجه "تبعات" في حال شرائها دفعات جديدة من الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا، داعية إلى التخلي عن مثل هذه النوايا.وقالت ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي عقدته عبر الهاتف: "هذه قضية لا تزال عالقة و ندعو تركيا على كل المستويات وعند كل الفرص ، الى عدم إبقاء منظومات إس-400 والامتناع عن اقتناء أي معدات عسكرية روسية إضافية".وأضافت شيرمان: "نؤكد ذلك بوضوح لتركيا كما نؤكد لها ما هي التبعات التي ستواجهها في حال التقدم في هذا الاتجاه".وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الخميس، عقب لقاء في سوتشي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن تركيا تنظر في إمكانية شراء أسلحة ومعدات عسكرية جديدة من روسيا./انتهى9

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