سياسي عراقي يهاجم مرشحين بشدة: كذابون وصبية!

2021/10/02 | 08:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، ناخبي 3 محافظات من التصويت للصبية الكذابين، مؤكدا ان ماضيهم القريب يكشف حاضرهم القريب".

وذكر الشابندر في تغريدة على تويتر، اليوم (2 تشرين الاول 2021)، "يا اهلنا الاخيار في نينوى وصلاح الدين والانبار.



أهل العروبة والمشيخة والشجاعة والكرم.



إجتنبوا الرجس في التصويت لصالح صبية كذبوا فيما عاهدوا الشعب عليه".

واضاف، انهم "تملينوا من بعد فقر وتجبروا من بعد قهر، ماضيهم القريب يكشف حاضرهم المريب".

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