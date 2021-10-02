رأس المال: نتائج عملية الإنتاج المباشرة (105) الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال - كارل ماركس

2021/10/02 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المالتصبح عملية العمل أداة لعملية إنماء القيمة، عملية النمو الذاتي لقيمة رأس المال، أي صناعة فائض القيمة.



وتخضع عملية العمل لرأس المال (فهي عمليته هو) ويتدخل الرأسمالي في العملية، كموجه، ومدير.



وبالنسبة إليه، تمثل هذه أيضا الاستغلال المباشر لعمل الغير.



وهذا هو ما أدعوه بالخضوع الشكلي للعمل إلى رأس المال.



إنه الشكل العام لكل عملية إنتاج رأسمالية؛ ويمكن العثور علي ......





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