المطلوب وحدة نضالية لصد غطرسة الامبريالية الصهيونية والرجعية ضد الشعب الفلسطيني - خليل اندراوس

2021/10/02 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس هذا العصر الامبريالي، عصر عولمة السوق الحرة، لا بل سوق النهب والاستغلال الطبقي والفساد، عصر زيادة الفوارق بين الشمال والجنوب لا بل بين بعض الدول الامبريالية والتي تُعد على أصابع اليد، وبين باقي دول وشعوب العالم.



عصر زيادة غنى الأغنياء أصحاب الشركات العابرة للقارات، وزيادة نسبة الفقراء في العالم.



هذا العصر عصر الحروب الامبريالية العدوانية الأمريكية- الاسرائيلية، ومثال على ذلك المؤامرة الامبريال ......





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