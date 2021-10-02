الإصابة تبعد نجم برشلونة عن منتخب إسبانيا

2021/10/02 | 09:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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قال الاتحاد الإسباني لكرة القدم، إن لاعب الوسط بيدري، سيغيب عن تشكيلة منتخب "لاروخا" في نهائيات دوري الأمم الأوروبية الأسبوع المقبل.

وسيغيب بيدري أيضا عن مواجهة فريقه برشلونة مع أتلتيكو مدريد المقررة مساء اليوم السبت، في قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني.

وتلتقي إسبانيا مع إيطاليا في ميلانو يوم الأربعاء المقبل في نصف دوري الأمم الأوروبية، من أجل مكان بالنهائي يوم العاشر من أكتوبر، بينما تلعب بلجيكا ضد فرنسا في المواجهة الأخرى بنصف النهائي يوم الخميس.

المصدر: وكالات

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