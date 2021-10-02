2021/10/02 | 09:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت محافظة ذي قار ، اليوم السبت، توجيها الى الدوائر الحكومية بتوفير العجلات الحكومية لغرض نقل الناخبين للمشاركة في العملية الانتخابية.وبحسب وثيقة صادرة عن معاون المحافظ للشؤون الادارية فيصل الشريفي، حملت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار تصدر توجيها “مهما” بشأن الانتخابات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار تصدر توجيها “مهما” بشأن الانتخابات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار تصدر توجيها “مهما” بشأن الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).