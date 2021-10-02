وفيات كورونا حول العالم تتجاوز الخمسة ملايين

2021/10/02 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تجاوزت الوفيات العالمية المرتبطة بفيروس كورونا، خمسة ملايين، حيث تسبب متغير دلتا في زيادة الوفيات، خاصة بين غير المطعمين.ولم يتلق أكثر من نصف سكان العالم حتى الآن جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19، وفقًا لموقع World in Data المتخصص في رصد بيانات العالم.واستغرق الأمر ما يقرب من عام حتى وصل عدد ضحايا كوفيد -19 إلى 2.5 مليون، بينما تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية في 236 يومًا، وفقًا للموقع.ولفت الإحصاء إلى أن أكثر من نصف جميع الوفيات العالمية المبلغ عنها في المتوسط ​​لمدة سبعة أيام كانت في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.وتم الإبلاغ عن 8000 حالة وفاة يوميًا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل خمس وفيات كل دقيقة./انتهى9

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