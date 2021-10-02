اسعار النفط تقترب من حاجز الـ٨٠دولارا للبرميل

2021/10/02 | 09:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ارتفعت اسعار النفط مقتربة من حاجز الـ ٨٠دولارا ، مدعومة بتوقعات بأن وزراء أوبك سيحافظون على وتيرة معتدلة لرفع الإنتاج.وارتفع خام برنت 97 سنتا بما يعادل 1.2 بالمئة إلى 79.28 دولارا عند التسوية، مسجلا رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي.وتقدم خام غرب تكساس الوسيط 85 سنتا ليبلغ سعر التسوية 75.88 دولار ا مع تسجيل الأسبوع السادس من المكاسب.وزادت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الرابع على التوالي، إذ استأنف المزيد من الوحدات البحرية التي تضررت من العواصف ، الخدمة في خليج المكسيك.وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز :" ان عدد منصات الحفر ارتفع الى 528 في الأسبوع المنتهي في الأول من تشرين الاول ، وهو أعلى مستوى منذ نيسان 2020./انتهى8

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