الهجرة ترسل ثلاثة وفود لمتابعة اوضاع المهاجريين في اوروبا

2021/10/02 | 09:22 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الهجرة، اليوم السبت، أنّ العراق أرسل مؤخراً وفوداً دبلوماسية لمتابعة أوضاع مواطنيه العالقين في ثلاث دول، فيما قدرت وزارة الهجرة والمهجرين عددهم في لتوانيا بـ 275 شخصا بينهم أسر.وقال الوكيل الاداري لوزارة الهجرة كريم النوري في تصريح صحفي، إن “عدد العراقيين المتواجدين في ليتوانيا، يبلغ 275 شخصا بينهم 14 أسرة يقيمون […]

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