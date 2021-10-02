2021/10/02 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اختتمت جـامـعـة المـثـنـى بـمـشـاركـة أكـثـر مـن 150 بحثا علميا، مؤتمرها العلمي الدولي الثاني لباحثين عراقيين ومن دول الهند وسوريا ومصر وهنغاريا، بهدف دعم الأمن الغذائي.وأكد رئيس الجامعة عامر علي العطوي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جامعة المثنى تختتم مؤتمرها حول الأمن الغذائي المركز الخبري الوطني.

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