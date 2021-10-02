إكسبو دبي.. ما مصير

2021/10/02 | 09:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقي جناح أفغانستان مغلقا أمام الزوار، بعد افتتاح معرض إكسبو العالمي في دبي، الجمعة، في مؤشر على "التحديات التي تواجه حكام أفغانستان (طالبان) الجدد"، وفقا لرويترز.

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