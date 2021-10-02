2021/10/02 | 09:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت مراكز الاقتراع في قطر، صباح السبت، أبوابها أمام الناخبين للتصويت في أول انتخابات لمجلس الشورى بتاريخ قطر، حيث سيتم انتخاب ثلثي الأعضاء بينما يعين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثلث الآخر.

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