تحذير من ممارسة التمارين الرياضية قبل النوم مباشرةً

2021/10/02 | 09:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

حذّرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة كونكورديا في مدينة مونتريال بكندا، من ممارسة التمارين الرياضية الشاقة قبل النوم مباشرةً، وذلك لتأثيرها على الجسم، ما يؤدّي إلى السهر والنوم عدد ساعات أقل.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها مجلة "Sleep Medicine Reviews" الطبية، إلى أنه على الرغم من اختلاف دورات النوم لدى الجميع، فإن ممارسة تلك التمارين قبل ساعتين من ميعاد النوم المعتاد يمكن أن تعطل من أداء حركة العين السريعة "REM"، وبالتالي تسبب عدم القدرة على النوم.

من جانبها، أشارت الباحثة في مختبر PERFORM للنوم المشاركة في الدراسة، ميلودي موغراس، إلى أنه من خلال تحليل النتائج وقياسها على النظريات النفسية والعصبية؛ اختلفت مخرجات وبيانات المتطوعين من حيث توقيت التمرين ومستوى اللياقة البدنية ونوع التمرين.

المصدر: أخبار 24

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