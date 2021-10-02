من أكثر الأبراج حباً لفصل الشتاء؟ اكتشف إذا كان برجك من بينها

2021/10/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

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أشهر قليلة تلك التي تفصلنا عن الإحتفال بفصل الشتاء، حيث الأجواء الباردة والممطرة، ولكن هل تعلم أن الأبراج الفلكية تتأثر بفصل الشتاء، وهناك الكثير من تلك الأبراج لا تحب هذا الفصل الممطر.

خلال السطور القادمة، يؤكد الكثير من خبراء الفلك، عن كيف يحب ويستقبل كل برج من الأبراج فصل الشتاء 2020.

برج الحمل من 21 مارس إلى 19 إبريللا يحب أصحاب برج الحمل كثيراً فصل الشتاء، لإنه يشعرهم بالتقييد بسبب أجوائه الممطر، وقد يصيبهم بالكآبة ولذلك نجدهم يحبون فصل الصيف لإنه يرتبط داخلهم بالإجازة والسفر والسهرات.

برج الثور من 20 ابريل إلى 20 مايويتميز أصحاب برج الثور بإنهم شخصية روتينية، فهم أشخاص لا يحبون الخروج ولا السفر كثيراً، لذلك لا تفرق معهم فصل الصيف من الشتاء.

- برج الجوزاء من 21 مايو إلى21 يونيويحب أصحاب برج الجوزاء السفر والسهر كثيراً، ولكنهم لا يحبون التقيد بأمر ما، لذلك نجدهم لا يحبون فصل الشتاء.

برج السرطان من 22 يونيو إلى23 يوليولا يحب أصحاب برج السرطان فصل الصيف أو فصل الشتاء، فهم اشخاص يحبون أكثر فصل الربيع لإنه يتمتع بأجواء مميزة عن الصيف والشتاء.

برج الأسد من 24 يوليو إلى 23 اغسطسيحب أصحاب برج الأسد فصل الصيف أكثر من باقي الفصول، لإنه يمثل لهم السهر والخروجات المختلفة ولا يحبون فصل الشتاء على الإطلاق.- برج العذراء من 23 أغسطس إلى 22 سبتمبريتميز مواليد برج العذراء بإنهم شخصيات عملية جداً، لكنهم شخصيات في نفس الوقت تحب إسعاد نفسها بكافة الطرق، ولكنهم لا يحبون فصل الشتاء بسبب أجوائه الممطرة.

برج الميزان من 23 سبتمبر إلى 23 أكتوبريعشق أصحاب برج الميزان فصل الشتاء، بكافة أجوائه المميزة بدء من برودة الطقس، الأمطار، والبقاء في المنزل، فهم شخصايت تحب الاستجمام وخاصة مع المشروبات الساخنة.

برج العقرب من 24 اكتوبر إلى 22 نوفمبر يعرف عن أصحاب برج العقرب إنهم كائنات تحب الشتاء لإنهم شخصيات غامضة وتميل للكآبة، فهو الأشهر الأنسب لهم.

برج القوس من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبريعتبر فصل الشتاء هو أسوا فصول السنة لمواليد برج القوس، لإنهم شخصيات يعرف عنهم حب الإنطلاق، ولذلك يكرهون الشتاء لإنه يصيبهم بالإحباط والكآبة الشديدة، فهم يحبون فصل الصيف أكثر من غيره من الفصول.

برج الجدي من 22 ديسمبر إلى 19 ينايرعلى الرغم من إن حياته العملية هي أولى اهتماماته، ولكن أصحاب برج الجدي من محبي فصل الشتاء وخاصة وقت المطر.

برج الدلو من 20 يناير إلى 18 فبرايرلا يميل برج الدلو لفصل الصيف لإنه يشعرهم بحرارة الجو والضيق، وفي نفس الوقت لا يحب الشتاء كثيراً، لذلك نجد أن أصحاب برج الدلو يفضلون دائماً فصل الخريف.

برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارسمواليد برج الحوت يجدوا أن فصل الشتاء هو الأفضل لهم على الإطلاق، فهو شهر يمثل لهم فرصة لجمع الطاقة والاستعداد لباقي فصول السنة.

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