جرحى إثر نزاع مسلح بناحية الحيرة في النجف

2021/10/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، باندلاع نزاع مسلح في محافظة النجف.

وقال المصدر في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن " نزاعا مسلحا اندلع في ناحية الحيرة بمحافظة النجف".

وأضاف أن "النزاع انتهى بوقوع أربعة جرحى".

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