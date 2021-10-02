توجيه جديد من مصرف الرافدين بشأن فتح الحسابات للمواطنين

2021/10/02 | 09:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداداصدر نصرف الرافدين، اليوم السبت، توجيهاً جديداً بشأن فتح الحسابات للمواطنين لإيداع أموالهم.وذكر بيان للمصرف تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "إدارة الرافدين أصدرت توجيهاً جديداً بشأن فتح الحسابات للمواطنين لإيداع أموالهم"، لافتاً الى أنه "وجّه فروعه كافة في بغداد والمحافظات بالاستمرار باستقبال الزبائن الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها".وأوضح أن "العديد من المواطنين لديهم الرغبة الكبيرة في فتح الحسابات لغرض ايداع أموالهم في المصرف والحصول على الفوائد"، داعياً "موظفي المصرف الى ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للذين يرومون ايداع أموالهم في الجهاز المصرفي والاستفادة من الخدمات التي يقدمها المصرف عن طريق تلك الإيداعات".

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