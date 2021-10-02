عواصف ’ثلجية عاتية’ تؤثر على أجواء المدن العراقية

2021/10/02 | 09:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، السبت، إلى ارتفاع في درجات الحرارة يستمر حتى اليومين القادمين، لتتارجع بعدها، بانتظار تأثير موجة من العواصف الثلجية.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقال الراصد الجوي نائل العلي في تدوينة، تابعها "ناس"، (2 تشرين الأول 2021)، إن "الأجواء ستكون حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما تكون معتدلة إلى حارة نهاراً، وباردة ليلاً في المناطق الشمالية والغربية".

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة العظمى خلال نهاراليوم السبت ستكون كما يلي:

المنطقة الشمالية 33 إلى 37

المنطقة الوسطى 39 إلى 41

الفرات الأوسط 41 إلى 43

المنطقة الجنوبية 43 إلى 44

المنطقة الغربية 34 إلى 35

وأشار إلى أن "الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الوسطى والجنوبية والشمالية، وتكون جنوبية شرقية نشطة السرعة في المناطق الغربية تصل سرعتها إلى 35 كم بالساعة".

وبين أن "ارتفاع درجات الحرارة يستمر إلى يوم الأثنين، على أن تنخفض تدريجياً بعد ذلك، لتعود الحرارة كما كانت خلال الأيام الماضية".

وتوقع العلي، عدم تسجيل أمطار الأيام السبعة القادمة.

في الوقت ذاته، ضربت عواصف ثلجية كثيفة وعاتية مناطق في سيبيريا وأصابتها بالشلل.

وبحسب مختصين، فإن سيبيريا تشهد هذا العام نموًا وامتداداً للثلج القاري بشكل سابق لأوانه مع انخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها وأجواء أكثر برودة من المعتاد إضافة إلى تردد عالي للعواصف الثلجية.

هذه الظروف قد تؤدي بالنهاية إلى طقس أبرد من المعتاد مع موجات برد في مساحات واسعة من آسيا وأوروبا بما في ذلك العراق وكذلك مناطق أخرى من النصف الشمالي للكرة الأرضية خلال الأسابيع الأخيرة من فصل الخريف بالإضافة إلى فصل الشتاء.

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